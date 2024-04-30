Ереван посетит гендиректор Еврокомиссии по расширению и политике соседства

Ереван /Медиамакс/. Генеральный директор Европейской комиссии по расширению и политике соседства Герт-Ян Купман посетит Армению 30 апреля для обсуждения вопросов, связанных с двусторонним и региональным сотрудничеством.

«Этот визит следует за встречей высокого уровня ЕС-США-Армения, состоявшейся 5 апреля и посвященной объявлению плана по устойчивости и росту для Армении. В ходе миссии генеральный директор обсудит следующие шаги по укреплению отношений ЕС-Армения, включая усиление отраслевого сотрудничества в стране и инвестиции ЕС, а также поддержку ЕС реформ и интеграции перемещенных лиц»,- говорится в сообщении.

В рамках визита в Армению Купман встретится с премьер-министром Николом Пашиняном, членами правительства, а также депутатами парламента, представителями бизнеса и гражданского общества.

После Армении он отправится в Грузию, а затем в Азербайджан.