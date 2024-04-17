Франция отозвала посла из Азербайджана

Ереван /Медиамакс/. Франция приняла решение отозвать для консультаций своего посла в Азербайджане.

Как говорится в сообщении МИД Франции, которое цитирует агентство Франс-пресс, президент Франции Эмманюэль Макрон принял это решение на фоне «продолжающихся в последние месяцы действий Азербайджана, наносящих ущерб двусторонним отношениям между Парижем и Баку».

Елисейский дворец заявил, что рассчитывает получить от Азербайджана разъяснения относительного позиции Баку.

В марте МИД Франции распространил заявление, в котором выразил обеспокоенность ситуацией со свободой слова в Азербайджане. Париж призвал власти страны уважать свободу печати и самовыражения в соответствии с международными обязательствами республики. В Баку подобные заявления расценили как вмешательство во внутренние дела страны.

В ноябре 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «Франция занимается поощрением сепаратистов и вооружением Армении».

В октябре 2022 года Алиев говорил, что после «неуместных и провокационных заявлений Эмманюэля Макрона» Париж не может более участвовать в качестве посредника в нормализации армяно-азербайджанских отношений.