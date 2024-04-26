Генерал Истраков: «Баку, Москва и Анкара успешно координируют усилия»

Ереван /Медиамакс/. Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал-полковник Сергей Истраков заявил, что «Баку, Москва и Анкара успешно координируют усилия в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня».

Как сообщают азербайджанские СМИ, генерал заявил об этом, выступая на церемонии закрытия совместного турецко-российского мониторингового центра в Агдаме.

Сергей Истраков отметил, что приступивший к работе 30 января 2021 года центр «являлся примером успешного взаимодействия и активной совместной работы военнослужащих трех стран во имя прочного мира на азербайджанской земле».

«За время его деятельности российские и турецкие миротворцы создали надежную систему контроля, соблюдения режима прекращения огня и всех военных действий, заложили твердую основу для налаживания мирной жизни на многострадальной земле», - отметил он.

«Все поставленные задачи российскими и турецкими коллегами решались в дружеской рабочей атмосфере. Совместно с российским миротворческим контингентом в Карабахе было сделано все возможное для созидательного и бесконфликтного развития региона.

Азербайджанско-российско-турецкие отношения развиваются в духе дружбы и добрососедства. На различных направлениях реализуются крупные совместные экономические проекты. Баку, Москва и Анкара успешно координируют усилия в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня», - отметил генера Истраков.