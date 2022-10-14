Макрон использовал «дворовый лексикон», заявил Алиев

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что после «неуместных и провокационных заявлений Эмманюэля Макрона» Париж не может более участвовать в качестве посредника в нормализации армяно-азербайджанских отношений.

«Буквально через неделю после встречи в Праге президент Франции выступил с оскорбительными, неприемлемыми, лживыми и провокационными заявлениями. Он обвинил Азербайджан в учинении ужасной войны, тем самым, манипулируя фактами, пытался ввести в заблуждение французскую и мировую общественность», - сказал Алиев, выступая на саммите СНГ в Астане.

По его словам, президент Франции также сделал тенденциозные заявления в адрес Российской Федерации, заявил, что «Россия сыграла в азербайджанскую игру».

«Насколько политически корректно президенту великой страны использовать дворовой лексикон, это пусть определяет французская общественность. Мы такого рода заявления категорически осуждаем и отвергаем», - добавил Алиев.

«Хотя Франция никакого отношения к отношениям между Азербайджаном и Арменией не имеет, Азербайджан, проявив добрую волю, позволил французскому президенту участвовать в этой встрече», - заявил Алиев.