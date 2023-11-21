Алиев заявил, что Франция готовит почву для новой войны на Южном Кавказе - Mediamax.am

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Алиев заявил, что Франция готовит почву для новой войны на Южном Кавказе


Фото: azertag.az


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что «Франция занимается поощрением сепаратистов и вооружением Армении».

Об этом говорится в приветствии Алиева к участникам конференции «Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин и развитие».

 

«Франция дестабилизирует не только свои прошлые и нынешние колонии, но и наш регион, поддерживая сепаратистские тенденции и сепаратистов, вооружая Армению поощряя реваншистские силы в Армении и готовя почву для развязывания новой войны в нашем регионе», - указал говорится в приветствии, которое зачитал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

 

Алиев также отметил что, Франция использует свое положение в Совете Безопасности ООН для «геополитических интриг».

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