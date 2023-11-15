Пашинян объяснил причину своего неучастия в предстоящем саммите ОДКБ

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что Армения «по разным причинам» не будет участвовать в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске 23 ноября.

Внешняя политика | 2023-11-14 11:48:39 Пашинян не примет участия в саммите ОДКБ

«Мы не отказались, а приняли решение не участвовать в этих конкретных мероприятиях по разным причинам. Я ни к чему не готовлю почву, потому что эта почва либо есть, либо ее нет, независимо от нашей подготовки.

Важнейшим свидетельством нашей позиции относительно процессов, происходящих в ОДКБ, является то, что, к сожалению, ОДКБ, несмотря на свои юридически обязывающие обязательства, не отреагировала должным образом на вызовы безопасности Армении, и это повторялось несколько раз.

Самая большая проблема заключается в том, что ОДКБ отказывается фиксировать свою зону ответственности в Армении, а это может означать, что, молча участвуя в этих заседаниях в данных условиях, мы можем присоединиться к логике, которая может поставить под сомнение территориальную целостность и суверенитет нашей страны, чего мы не можем себе позволить. Именно поэтому мы и принимаем такие решения, чтобы дать себе и ОДКБ время подумать о дальнейших действиях», - сказал Никол Пашинян, выступаяя в парламенте.