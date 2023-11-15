Пашинян объяснил причину своего неучастия в предстоящем саммите ОДКБ - Mediamax.am

1054 просмотров

Пашинян объяснил причину своего неучастия в предстоящем саммите ОДКБ


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что Армения «по разным причинам» не будет участвовать в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске 23 ноября.

Пашинян не примет участия в саммите ОДКБ

«Мы не отказались, а приняли решение не участвовать в этих конкретных мероприятиях по разным причинам. Я ни к чему не готовлю почву, потому что эта почва либо есть, либо ее нет, независимо от нашей подготовки.

 

Важнейшим свидетельством нашей позиции относительно процессов, происходящих в ОДКБ, является то, что, к сожалению, ОДКБ, несмотря на свои юридически обязывающие обязательства, не отреагировала должным образом на вызовы безопасности Армении, и это повторялось несколько раз.

 

Самая большая проблема заключается в том, что ОДКБ отказывается фиксировать свою зону ответственности в Армении, а это может означать, что, молча участвуя в этих заседаниях в данных условиях, мы можем присоединиться к логике, которая может поставить под сомнение территориальную целостность и суверенитет нашей страны, чего мы не можем себе позволить. Именно поэтому мы и принимаем такие решения, чтобы дать себе и ОДКБ время подумать о дальнейших действиях», - сказал Никол Пашинян, выступаяя в парламенте.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Ноябрь 15, 2023 17:19
Пашинян объяснил причину своего неучастия в предстоящем саммите ОДКБ

В мире | Ноябрь 15, 2023 16:32
Эрдоган провел параллели между Арменией и Израилем

Внешняя политика | Ноябрь 15, 2023 09:05
Лукашенко предложил Пашиняну «не торопиться»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023