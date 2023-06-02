Пашинян: «Мы не союзник России в войне с Украиной»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «Мы не союзник России в войне с Украиной»

Аппарат премьер-министра распространил стенограмму интервью Никола Пашиняна, которое он дал CNN Prima News в рмаках официального визита в Чехию в начале мая.

«Об этом никогда не говорилось вслух, но думаю, это заметно. Мы не союзник России в войне с Украиной. Этот конфликт, эта война вызывает тревогу, поскольку она напрямую влияет на все наши отношения.

На Западе считают, что мы союзник России, в России видят, что мы не их союзник в войне с Украиной, и получается, что мы ничей союзник в этой ситуации, и, значит, мы уязвимы.

Кажется, что есть способ лавировать среди этих столкновений, но правда в том, что чем сложнее ситуация, тем меньше возможностей для лавирования», - сказал Никол Пашинян.

«Скажу вам честно: у Армении слишком много проблем, чтобы нести на своих плечах еще и бремя более широкого региона и части мира. К сожалению, наших забот более чем достаточно, и в наших отношениях с Европейским Союзом, США и Россией мы пытаемся решить проблемы нашей повестки, к сожалению, как видите, не всегда успешно», - сказал премьер-министр Армении.