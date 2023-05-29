Заявления Алиева «непонятны» для Пашиняна

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал сегодня заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева от 28 мая, отметив, что «они ему непонятны».

«Армения и Азербайджан взаимно согласились признать территориальную целостность друг друга с территориями в 29 800 и 86 600 квадратных километров. В этом смысле заявления, сделанные вчера Ильхамом Алиевым, по меньшей мере, непонятны.

В связи с этим Азербайджан и международные партнеры должны уточнить, означает ли данное заявление отказ от договоренностей, достигнутых в Брюсселе? Если это означает отказ, мы должны внести дополнительные коррективы, чтобы спланировать наши дальнейшие действия», - сказал Никол Пашинян, выступая в парламенте.

28 мая Ильхам Алиев, в частности, заявил:

«После признания Арменией нашей территориальной целостности практически не осталось серьезных препятствий для заключения мирного договора. В ближайшее время, если Армения снова не изменит свою позицию, мирный договор может быть подписан. Даже если договор не будет подписан, в любом случае, у Азербайджана не будет никаких проблем. Потому что мы- сильная сторона, у нас сильная позиция за столом переговоров, у нас сильная позиция на границе».