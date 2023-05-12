Песков опроверг слухи о вмешательстве России в выборы в Турции

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о возможности вмешательства России в президентские и парламентские выборы в Турции, подчеркнув, «что такие данные распространяют лжецы».

ТАСС сообщает, что единый кандидат в президенты Турции от оппозиции, лидер Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу разместил пост в Twitter на русском языке, в котором призвал Россию не вмешиваться в выборы.

«Мы такие заявления решительно отвергаем, мы официально заявляем, что ни о каком вмешательстве речи идти не может. Если кто-то предоставил господину Кылычдароглу такую информацию, то это лжецы, так и нужно говорить», - сказал Песков.

«Мы весьма и весьма дорожим нашими двусторонними отношениями с Турецкой Республикой, потому что она до сих пор занимала очень ответственную, суверенную и продуманную позицию по целому комплексу региональных и мировых проблем, с которыми мы сталкиваемся», - заявил он.