Ереван призвал Баку прекратить «постыдные попытки» - Mediamax.am

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Ереван призвал Баку прекратить «постыдные попытки»


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министерство иностранных дел Армении призвало сегодня военно-политическое руководство Азербайджана «прекратить безосновательные, необоснованные и постыдные попытки сорвать переговорный процесс с применением силы и тем самым оказать давление на Армению».

«Ранним утром 11 мая вооруженные силы Азербайджана, в очередной раз прибегнув к провокационным и агрессивным действиям, открыли огонь с применением минометов и артиллерии по суверенной территории Республики Армения. У армянской стороны есть раненые.

 

Эти очередные нарушения одного из основополагающих принципов международного права, неприменения силы или угрозы силой, демонстрируют пренебрежительное отношение азербайджанской стороны к достигнутым договоренностям, в том числе, к обязательствам, взятым  на себя Трехсторонним заявлением от 31 октября в Сочи.

 

Эти действия Азербайджана, направленные на дестабилизацию ситуации, являются также открытым пренебрежением к состоявшейся в Вашингтоне встрече, а также к запланированным встречам в Брюсселе и Москве, направленным на урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном, усилиям заинтересованных в стабильности и мире на Южном Кавказе международных партнеров», - говорится в заявлении МИД Армении.

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