FT: Пашинян и Алиев встретятся в Брюсселе

Ереван /Медиамакс/. The Financial Times пишет, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретятся в воскресенье в Брюсселе при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Издание отмечает, что эту информацию подтвердили три хорошо знакомых с процессом источника. Один из них отметил, что встреча в Брюсселе «станет важным признаком прогресса», добавив, что посреднические усилия ЕС и США дополняют друг друга.

The Financial Times пишет, что Пашинян, Алиев и Мишель также могут встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках саммита Европейского политического сообщества, который пройдет в Кишиневе 1 июня.

Советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил The Financial Times, что его страна положительно относится к посредничеству Шарля Мишеля, «поскольку у ЕС нет скрытой повестки». Он добавил, что благодаря процессу, инициированному ЕС, удалось разработать «ключевые концепции» переговоров и их структуру.

Объяснение | 2022-05-20 18:16:57 Шарль Мишель: новый «главный посредник»

Гаджиев отметил, что Баку проявляет гибкость в вопросе проведения встреч в Москве, Вашингтоне или Брюсселе, поскольку, по его словам, для достижения результатов процесс должен быть «инклюзивным».

«Россия может эффективно участвовать в миростроительстве в регионе. В то же время, ясно, что Россия очень занята войной на Украине», - сказал Хикмет Гаджиев.