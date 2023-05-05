Джейк Салливан: «США приветствуют прогресс Армении и Азербайджана в переговорах»

Ереван /Медиамакс/. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о прогрессе в переговорах между Арменией и Азербайджаном.
Он написал об этом в своем микроблоге в Twitter после встречи с главами МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне.
«Я рад приветствовать в Белом доме министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова.
Мы приветствуем прогресс в переговорах между Арменией и Азербайджаном и призываем к продолжению диалога», - написал Джейк Салливан.
По его словам, «стабильное и справедливое соглашение станет ключом к раскрытию возможностей обеих стран и региона».
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.