Джейк Салливан: «США приветствуют прогресс Армении и Азербайджана в переговорах»

Ереван /Медиамакс/. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о прогрессе в переговорах между Арменией и Азербайджаном.

Он написал об этом в своем микроблоге в Twitter после встречи с главами МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне.

«Я рад приветствовать в Белом доме министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова.

Мы приветствуем прогресс в переговорах между Арменией и Азербайджаном и призываем к продолжению диалога», - написал Джейк Салливан.

По его словам, «стабильное и справедливое соглашение станет ключом к раскрытию возможностей обеих стран и региона».