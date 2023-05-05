Джейк Салливан: «США приветствуют прогресс Армении и Азербайджана в переговорах» - Mediamax.am

919 просмотров

Джейк Салливан: «США приветствуют прогресс Армении и Азербайджана в переговорах»


Фото: japantimes.com


Ереван /Медиамакс/. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о прогрессе в переговорах между Арменией и Азербайджаном.

Он написал об этом в своем микроблоге в Twitter после встречи с главами МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне.

 

«Я рад приветствовать в Белом доме министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова.

 

Мы приветствуем прогресс в переговорах между Арменией и Азербайджаном и призываем к продолжению диалога», - написал Джейк Салливан.

 

По его словам, «стабильное и справедливое соглашение станет ключом к раскрытию возможностей обеих стран и региона».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Регион | Май 4, 2023 17:39
Симонян: У нас нет территориальных претензий к соседям, и мы ожидаем от них того же

Регион | Май 4, 2023 15:19
Командующий российскими миротворцами встретился с министром обороны Азербайджана

Внешняя политика | Май 4, 2023 14:32
Джейк Салливан: «США приветствуют прогресс Армении и Азербайджана в переговорах»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023