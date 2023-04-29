Глава МИД Армении отправится в Вашингтон для переговоров о мирном договоре - Mediamax.am

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Глава МИД Армении отправится в Вашингтон для переговоров о мирном договоре


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Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 30 апреля отправится с рабочим визитом в Вашингтон.

«Запланирован очередной раунд обсуждений по соглашению о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», - сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

 

Она не уточнила: состоится в США встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

 

В ноябре 2022 года при посредничестве и участии госсекретаря США Энтони Блинкена в Вашингтоне состоялись переговоры Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова.

 

В феврале этого года с участием Блинкена в Мюнхене состоялась встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева.

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