Глава МИД Армении отправится в Вашингтон для переговоров о мирном договоре

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 30 апреля отправится с рабочим визитом в Вашингтон.
«Запланирован очередной раунд обсуждений по соглашению о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», - сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.
Она не уточнила: состоится в США встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана.
В ноябре 2022 года при посредничестве и участии госсекретаря США Энтони Блинкена в Вашингтоне состоялись переговоры Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова.
В феврале этого года с участием Блинкена в Мюнхене состоялась встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева.
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