США и ЕС «провалили» свои заявки на роль «честного брокера», заявила Захарова

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что США и ЕС «провалили свои «заявки» на роль «честного брокера» в процессе армяно-азербайджанской нормализации».

«Попытки французских и американских коллег убедить всех в том, что они руководствуются исключительно интересами достижения мира на Южном Кавказе, дезавуируются их регулярными антироссийскими выпадами. Ни к какой конструктивной работе или работе «честного брокера» подобные заявления отнести нельзя.

Такого рода высказывания усиливают наше ощущение, что реальные устремления Вашингтона и Парижа носят конъюнктурный и политизированный характер, нацелены на подрыв позиций России. Забота о судьбах народов региона в их планы явно не входит», - заявила Захарова на брифинге 27 апреля.