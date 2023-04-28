США и ЕС «провалили» свои заявки на роль «честного брокера», заявила Захарова - Mediamax.am

1007 просмотров

США и ЕС «провалили» свои заявки на роль «честного брокера», заявила Захарова


Фото: Reuters


Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что США и ЕС «провалили свои «заявки» на роль «честного брокера» в процессе армяно-азербайджанской нормализации».

«Попытки французских и американских коллег убедить всех в том, что они руководствуются исключительно интересами достижения мира на Южном Кавказе, дезавуируются их регулярными антироссийскими выпадами. Ни к какой конструктивной работе или работе «честного брокера» подобные заявления отнести нельзя.

 

Такого рода высказывания усиливают наше ощущение, что реальные устремления Вашингтона и Парижа носят конъюнктурный и политизированный характер, нацелены на подрыв позиций России. Забота о судьбах народов региона в их планы явно не входит», - заявила Захарова на брифинге 27 апреля.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Апрель 28, 2023 16:52
Азербайджанские «экологи» прекратили акцию в Лачинском коридоре

Нагорный Карабах | Апрель 28, 2023 15:53
Мирзоян: «Армения никогда не будет участвовать в переговорах по новому урегулированию Лачина»

Армия и Полиция | Апрель 28, 2023 14:25
Папикян и Ленцов обсудили ситуацию в Лачинском коридоре
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023