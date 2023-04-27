Пашинян и Путин провели телефонный разговор

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-служба правительства Армении сообщает, что «обсуждались вопросы, связанные с Лачинским коридором и гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе».
Ранее Никол Пашинян провел телефонную беседу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
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