Пашинян в беседе с Мишелем заявил о важности международной реакции

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем подчеркнул важность соразмерной реакции международного сообщества на действия Азербайджана, подрывающие региональную безопасность, а также принятия активных шагов по безоговорочному выполнению вердикта Международного суда.

Никол Пашинян подчеркнул, что шаги, предпринятые азербайджанской стороной в Лачинском коридоре, направлены на последовательную реализацию политики этнической чистки в Нагорном Карабахе и полного изгнания оттуда армян, сообщает пресс-служба правительства Армении.