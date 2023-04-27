Пашинян в беседе с Мишелем заявил о важности международной реакции - Mediamax.am

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Пашинян в беседе с Мишелем заявил о важности международной реакции


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Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем подчеркнул важность соразмерной реакции международного сообщества на действия Азербайджана, подрывающие региональную безопасность, а также принятия активных шагов по безоговорочному выполнению вердикта Международного суда.

Никол Пашинян подчеркнул, что шаги, предпринятые азербайджанской стороной в Лачинском коридоре, направлены на последовательную реализацию политики этнической чистки в Нагорном Карабахе и полного изгнания оттуда армян, сообщает пресс-служба правительства Армении.

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