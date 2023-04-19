Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «мир станет возможным, если мы зафиксируем, что Арменией признается территория в 29 800 кв. Км, и она не имеет территориальных претензий ни к какой другой стране».

«Мирный договор между Арменией и Азербайджаном станет реальным, если две страны четко, без двусмысленностей и подводных камней признают территориальную целостность друг друга и обязуются никогда не предъявлять друг другу территориальных претензий.

Подтверждаю, что Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана и ожидает, что Азербайджан сделает то же самое, признав Арменией территорию Армянской ССР», - сказал Никол Пашинян, представляя отчет о работе правительства в 2022 году в парламенте.

Он подчеркнул, что «должны быть сформированы международные механизмы, гарантирующие выполнение возможного мирного договора, иначе на следующий день после его подписания может начаться война или произойти новая эскалация».

«Важно также иметь механизмы разрешения споров между сторонами, чтобы, если стороны не могут решить вопросы путем прямых переговоров, была инстанция, которая это сделает и чье решение будет обязательным для сторон», - сказал Никол Пашинян.