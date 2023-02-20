Пашинян: Азербайджан сдерживает лишь активность международного сообщества

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «мы продолжаем приумножать наши усилия для привлечения внимания международного сообщества к гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе».

«Лишь неослабевающая активность международного сообщества является способом сдержать агрессивные и провокационные действия Азербайджана, полностью выполнить обязательства, взятые на себя трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, и разблокировать Лачинский коридор», - сказал премьер-министр в своем обращении по случаю 35-летия Карабахского движения.

«Даже спустя 35 лет армяне Нагорного Карабаха сталкиваются с серьезными проблемами. Даже сегодня, находясь в блокаде, наши соотечественники вынуждены выражать волю к защите своих прав и безопасности. Как я уже неоднократно отмечал, эти действия Азербайджана преследуют одну цель: сломить волю народа Нагорного Карабаха жить на своей родине», - говорится в обращении.

«Мы продолжим наши последовательные шаги, направленные на решение социально-экономических проблем арцахских армян, преодоление вызовов безопасности, формирование механизмов защиты прав и безопасности арцахских армян. Реализация этих целей требует неустанной работы, и мы должны быть в этой работе непоколебимы», - сказал Никол Пашинян.