ОДКБ готова «подставить плечо Армении»

Ереван /Медиамакс/. Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров сказал сегодня, что решение Армении не проводить учения сил ОДКБ на своей территории страны является ее правом.
Как сообщает ТАСС, выступая на пресс-конференции начальник, генерал-полковник Сидоров отметил:
«Это право любого государства. В той или иной ситуации могут пригласить дополнительно, могут предложить перенести на другую территорию».
«Если вдруг обстановка потребует привлечения сил и средств системы коллективной безопасности в Кавказском регионе, - опыт есть, планы тоже определенные разработаны. Я думаю, что государства - члены ОДКБ будут готовы подставить плечо своему союзнику», - добавил начальник Объединенного штаба.
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