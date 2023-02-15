ОДКБ готова «подставить плечо Армении» - Mediamax.am

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ОДКБ готова «подставить плечо Армении»


Фото: sputnik.kz


Ереван /Медиамакс/. Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров сказал сегодня, что решение Армении не проводить учения сил ОДКБ на своей территории страны является ее правом.

Как сообщает ТАСС, выступая на пресс-конференции начальник, генерал-полковник  Сидоров отметил:

 

«Это право любого государства. В той или иной ситуации могут пригласить дополнительно, могут предложить перенести на другую территорию».

 

«Если вдруг обстановка потребует привлечения сил и средств системы коллективной безопасности в Кавказском регионе, - опыт есть, планы тоже определенные разработаны. Я думаю, что государства - члены ОДКБ будут готовы подставить плечо своему союзнику», - добавил начальник Объединенного штаба.

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