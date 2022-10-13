Техническая группа ЕС прибудет сегодня в Армению

Ереван /Медиамакс/. Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян сообщил, что сегодня в Армению прибудет техническая группа Европейского Союза.
«Они приедут обсудить и проанализировать вопросы и критерии, согласно которым миссия ЕС по установлению фактов должна располагаться на армяно-азербайджанской границе»,- сказал замминистра МИД.
В беседе с журналистами он отметил, что армянская сторона открыта для всех предложений, которые «укрепят нашу безопасность, чтобы избежать ситуации, которая сложилась у нас в сентябре».
«Запад прилагает усилия, чтобы обе стороны пришли к согласию»,- сказал Паруйр Ованнисян.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.