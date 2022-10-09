США приветствуют прогресс по повросу наблюдательской миссии ЕС в регионе

Ереван /Медиамакс/. США считают, что наблюдательская миссия ЕС на границе Армении и Азербайджана будет содействовать росту доверия между сторонами.

Выступая на брифинге, Госдепартамента США Ведант Пател сказал, что «мы воодушевлены встречей премьер-министра Армении и президента Азербайджана и приветствуем усилияи президента Франции и главы Европейского совета».

«В частности, мы приветствуем прогресс по вопросу наблюдательской миссии ЕС в регионе. Эта миссия обладает потенциалом на выстраивание доверия между сторонами и будет способствовать переговорам Армении и Азербайджана», - отметил Пател.