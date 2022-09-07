Путин заявил, что в Россию приехало «больше 2 миллионов армян»

Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин заявил сегодня, что в Россию приехало «больше 2 миллионов армян».

Российский президент сказал об этом сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

На пленарной заседании модератор отметил, что Армения столкнулась с наплывом трудовых мигрантов из России и спросил премьер-министра Армении Никола Пашиняна, как россияне вписались в местное общество и какую роль играют в экономике страны.

«Извини Никол, перед тем как Никол начнет отвечать, хочу сказать - еще больше армян приехало в Россию. Свыше 2 млн человек», - сказал президент России. При этом Путин не уточнил: к какому периоду времени относится приведенная им цифра.

Никол Пашинян выразил надежду, что Россия воспринимает переезд сограждан в Армению как свободное передвижение внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Многие люди приехали в Армению просто потому, что им надо получить зарплаты, так как они, фактически находясь в России, работают за рубежом. Я надеюсь, что это воспринимается в России как движение внутри ЕАЭС. А ведь ЕАЭС для этого был создан, чтобы было свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы», - сказал Пашинян. По его словам, вероятность возвращения россиян из Армении «гораздо больше, чем из Франции или США».

Владимир Путин, в свою очередь, заявил:

«Мы приветствуем все, что идет на пользу российскому бизнесу. Если условия сложились так, что сейчас людям целесообразно работать там, это в основном айтишники, да и им выгоднее, спокойнее работать там, пусть работают. Я полностью согласен с Николом Воваевичем, что, действительно, Армения не чужая нам страна, все рядом. Можно работать в Ереване, а жить в Москве, ничего не мешает».

«Многие из уезжавших уже вернулись, поняли, что ничего страшного здесь не происходит, все стабильно. Если кому-то нравится работать в Армении - пожалуйста»,- добавил Путин.