Пашинян: Мирная повестка нуждается в международной поддержке

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что «мирная повестка находит понимание со стороны наших международных партнеров».

Согласно сообщению пресс-службы правительства Армении, выступая 11 мая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, Никол Пашинян, в частности, заявил:

«На досрочных парламентских выборах в прошлом году, которые были однозначно оценены международным сообществом как свободные и соответствующие демократическим стандартам, мы получили от нашего народа мандат на принятие и реализацию мирной повестки.

Мы полны решимости полностью реализовать эту повестку и открыть эру мирного развития для нашей страны и нашего региона. Мы обсудили процессы, происходящие в отношениях Армения-Турция, Армения-Азербайджан. Мы заявляем, что по сути у нас есть единое понимание этих процессов, и что мирная повестка действительно нуждается в реализации. Но все мы также знаем, что без поддержки международного сообщества это невозможно, и мы рады, что наша повестка находит понимание у наших международных партнеров».