В МИД Армении обсудили продолжительность программ ОБСЕ

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что Армения придает большую важность многостороннему сотрудничеству в рамках ОБСЕ, в результате которого были реализованы важные реформы.
Об этом министр заявил на встрече с находящимися в Ереване постоянными представителями около 20 государств-членов ОБСЕ.
Послы ОБСЕ отметили, что после 6-летнего перерыва очередной региональный визит предоставляет хорошую возможность на месте ознакомиться с внутриполитическими событиями в Армении и оценить состояние региональной безопасности.
Собеседники отметили важность продолжительности программ ОБСЕ в Армении.
Зограб Мнацаканян выразил свою поддержку инициативам в данном направлении.
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