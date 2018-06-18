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В МИД Армении обсудили продолжительность программ ОБСЕ


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что Армения придает большую важность многостороннему сотрудничеству в рамках ОБСЕ, в результате которого были реализованы важные реформы.

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Об этом министр заявил на встрече с находящимися в Ереване постоянными представителями около 20 государств-членов ОБСЕ.

Послы ОБСЕ отметили, что после 6-летнего перерыва очередной региональный визит предоставляет хорошую возможность на месте ознакомиться с внутриполитическими событиями в Армении и оценить состояние региональной безопасности.

Собеседники отметили важность продолжительности программ ОБСЕ в Армении.

Зограб Мнацаканян выразил свою поддержку инициативам в данном направлении.

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