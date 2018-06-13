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Пашинян и Путин встретятся в Москве


Фото: TASS


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 13-14 июня посетит с рабочим визитом в Россию.

Согласно сообщению правительства Армении, премьер-министр проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Пашинян: Мы ценим дружественные связи с Россией


Премьер-министр примет участие в церемонии открытия бюста главному маршалу бронетанковых войск СССР, герою Советского Союза Амазаспу Бабаджаняну.

Пашинян: «В Ереване никто не ставит под вопрос армяно-российские связи»


Никол Пашинян будет присутствовать на торжественной церемонии открытия Чемпионата мира по футболу и на первом матче чемпионата на стадионе «Лужники».

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