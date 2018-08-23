В Ереване находятся представители ВС США и Великобритании

Ереван/Медиамакс/. 20-24 августа по приглашению Центра защиты прав человека и укрепления добропорядочности при министерстве обороны Армении в Армению прибыли представители вооруженных сил США и Соединенного Королевства.

В ВС отметили, что членов группы принял начальник Центра Алик Аветисян.

Целью визита было проведение экспертных консультаций по вопросам, касающимся предотвращения самоубийств и нанесения увечий, модернизации деятельности «горячей линии», развития возможностей предоставления психологической помощи, обеспечения равных возможностей и укрепления прав человека в вооруженных силах.

Были достигнуты предварительные договоренности о дальнейшем развитии и расширении рамок сотрудничества.