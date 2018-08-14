Тоноян представил Шойгу ситуацию на нахиджеванском участке

Ереван/Медиамакс/. Министр обороны Армении Давид Тоноян на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу в Москве представил ситуацию на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана и на армяно-азербайджанской границе, в частности - на нахиджеванском направлении.

Из минобороны Армении сообщают, что на встрече 11 августа обсуждались текущие вопросы и предстоящие задачи двустороннего армяно-российского военно-политического, военного и военно-технического сотрудничества. Стороны обсудили также совместные программы в рамках международных организаций, в частности - ОДКБ.

Говоря о вопросах военно-технического сотрудничества, Давид Тоноян и Сергей Шойгу отметили важность своевременной реализации имеющихся программ.

Коснувшись ситуации в регионах Южного Кавказа, Ближнего Востока и в зоне ответственности ОДКБ, министры обороны двух стран отметили последовательную реализацию договоренностей, основанных на взаимном доверии и совместных стратегических союзнических интересах.

По просьбе армянской стороны министр обороны России представил оперативную и гуманитарную ситуацию в Сирии. Министр обороны подтвердил намерение Армении оказывать гуманитарную и профессиональную помощь народу Сирии.

В рамках визита Давид Тоноян побывал также в военно-патриотическом центре Вооруженных сил России «Патриот» и встретился с представителями центра Александром Бочанцевым и президентом Федерации военно-тактических игр, актером Михаилом Галустяном.

Последний поделился опытом развития военно-тактических игр и выразил готовность помочь Армении в развитии данной сферы.