ВС «будут вести непримиримую борьбу c правонарушениями»

Ереван/Медиамакс/. Начальник генерального штаба Вооруженных сил Армении Артак Давтян заявил сегодня, что «безнаказанность осталась в прошлом».
«В сформированной в нашей стране новой исторической ситуации принципиальной позицией военно-политического руководства является обеспечение верховенства справедливости и законности, бескомпромиссная борьба против коррупции, вседозволенности и безнаказанности.
Громкие события последних дней не оставили безучастными и Вооруженные силы. Подобные разоблачения не только стали предпосылкой для повышения доверия в обществе, но и импульсом для реализации принципиальных и последовательных работ по их исключению.
Заверяю, что Вооруженные силы, оставаясь верными своей миссии, и отныне будут неуклонно выполнять конституционную функцию обеспечения обороны, безопасности, территориальной целостности и неприкосновенности границ Республики Армения и Республики Арцах, оперативно реагируя и осуществляя непримиримую борьбу с даже кажущимися незначительными правонарушениями. В этом процессе мы также ждем активной поддержки общества», - говорится в заявлении Артака Давтяна.
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