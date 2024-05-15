Пашинян примет участие в Копенгагенском саммите демократии

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14-15 мая примет участие в Саммите демократии в Копенгагене, инициатором и организатором которого является бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
В саммите также примут участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Шарль Мишель и другие официальные лица.
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