Действующий председатель ОБСЕ посетит Армению

Ереван /Медиамакс/. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел, европейских дел и торговли Мальты Ян Борг 13 мая посетит Армению.
Как сообщили в пресс-службе ОБСЕ, Ян Борг встретится в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, министром иностранных дел Араратом Мирзояном, спикером парламента Аленом Симоняном и членами армянской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ.
«В ходе визита будет уделено внимание сотрудничеству между ОБСЕ и Арменией, что подчеркивает неизменную приверженность организации поддержке и содействию стабильному миру и разрешению конфликтов во всем регионе ОБСЕ», - говорится в сообщении.
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