Пашинян и Действующий председатель ОБСЕ обсудили армяно-азербайджанский мирный процесс

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел, европейских дел и торговли Мальты Яном Боргом обсудил процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

«Ян Борг подчеркнул приверженность Организации поддержке и продвижению стабильного мира и разрешения конфликтов во всем регионе ОБСЕ, эффективному использованию инструментария организации в соответствии с мандатом ОБСЕ, в пользу обеспечения региональной стабильности и безопасности»,- говорится в сообщении правительства.

Никол Пашинян и Ян Борг обсудили также вопросы, связанные с сотрудничеством правительства Армении и ОБСЕ, а также обменялись идеями о происходящих на Южном Кавказе событиях.