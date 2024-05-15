Пашинян и Действующий председатель ОБСЕ обсудили армяно-азербайджанский мирный процесс - Mediamax.am

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Пашинян и Действующий председатель ОБСЕ обсудили армяно-азербайджанский мирный процесс


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Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел, европейских дел и торговли Мальты Яном Боргом обсудил процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

«Ян Борг подчеркнул приверженность Организации поддержке и продвижению стабильного мира и разрешения конфликтов во всем регионе ОБСЕ, эффективному использованию инструментария организации в соответствии с мандатом ОБСЕ, в пользу обеспечения региональной стабильности и безопасности»,- говорится в сообщении правительства.

 

Никол Пашинян и Ян Борг обсудили также вопросы, связанные с сотрудничеством правительства Армении и ОБСЕ, а также обменялись идеями о происходящих на Южном Кавказе событиях.

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