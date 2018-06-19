Тоноян и Копыркин обсудили развитие армяно-российских связей

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Давид Тоноян принял сегодня новоназначенного посла России в Армении Сергея Копыркина.

Согласно сообщению министерства обороны, Давид Тоноян отметил, что армяно-российские межгосударственные отношения и военно-политический диалог находятся на высоком уровне и будут укрепляться в намеченных сферах сотрудничества.



