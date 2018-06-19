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Тоноян и Копыркин обсудили развитие армяно-российских связей


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Давид Тоноян принял сегодня новоназначенного посла России в Армении Сергея Копыркина.

Согласно сообщению министерства обороны, Давид Тоноян отметил, что армяно-российские межгосударственные отношения и военно-политический диалог находятся на высоком уровне и будут укрепляться в намеченных сферах сотрудничества.

Сергей Копыркин - на смену Ивану Волынкину


Обсуждались также пути дальнейшего развития армяно-российского стратегического союзнического партнерства, проблемы региональной безопасности и вопросы, представляющие двусторонний интерес.

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