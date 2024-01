Regina Spektor-ը, Պիտեր Գեբրիելի զանգը եւ մեր Carpet Jam-ը

Եթե կարդում եք սյունակներս, թերեւս, գիտեք, որ Apple Music-ի հավատարիմ բաժանորդ եմ, քանի որ ամսական 5.99 դոլարի դիմաց կարող եմ լսել «աշխարհի ամբողջ երաժշտությունը»:



Պարբերաբար լսում եմ ինձ անհայտ երաժիշտների եւ խմբերի ստեղծագործություններ՝ փորձելով նոր ու հետաքրքիր բաներ գտնել: Այդպես մի օր բացահայտեցի Regina Spektor անունով երգչուհուն եւ նրա Home, before and after ալբոմը: Լսեցի, հավանեցի:







Նույն օրը Youtube-ում գտա Սթինգի եւ Շեգգիի այս հրաշալի փոքրիկ համերգը: Այն լսելուց հետո էլ հայտնաբերեցի, որ Ռեգինա Սպեկտորը եւս եղել է այդ ֆորմատի հյուրը.







Այդքանից հետո չէի կարող իր մասին չկարդալ: Ինչպես եւ ենթադրում էի, Ռեգինան նախկին ԽՍՀՄ-ից է, 1980 թվականին ծնվել է Մոսկվայում, իսկ 1989-ին ծնողների հետ տեղափոխվել է Նյու Յորք եւ հաստատվել Բրոնքսում:



Սա էլ հատված է 10 տարի առաջ «Կոմերսանտին» տված նրա հարցազրույցից.



- Ինչպե՞ս ստացվեց, որ Պիտեր Գեբրիելը իր «Scratch My Back» ալբոմում ձայնագրեց ձեր երգերից մեկը: Ասում են, նրա դստեր հետ ընկերություն ես անում ։



- Այո, Աննայի հետ: Այնքան ծիծաղելի էր. ես սովորաբար չեմ վերցնում հեռախոսը, երբ զանգում են անծանոթ համարից: Մի օր համառ զանգ եղավ, ոչ մի կերպ չէր դադարում: Որոշեցի պատասխանել եւ լսեցի. «Բարև, Պիտեր Գեբրիելն է»: Աննան էր նրան տվել հեռախոսահամարս։ Շոկի մեջ էի՝ նա ասաց, որ ցանկանում է ձայնագրել իմ «Apres Moi» երգը։ Շատ հետաքրքիր նվագախմբային տարբերակ պատրաստեց:



Վերջում էլ նշեմ, որ Հայաստանում կա NPR Music-ի Tiny Desk Concert-ին նման եւ շատ հաջողված ֆորմատ՝ Carpet Jam: Պարզվում է, որ շատ-շատ հետաքրքիր եւ ինքնատիպ երաժիշտներ ունենք:



Արա Թադեւոսյանը Մեդիամաքսի տնօրենն է: