Фидан назвал турецко-российские отношения «стратегически выверенными»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече с министром обороны Росии Сергеем Шойгу отметил успешную работу двух стран «по самым критическим вопросам».
Как сообщает ТАСС, на встрече с Шойгу в Москве Фидан, в частности, сказал:
«Мы с вами уже много лет успешно работаем по самым критическим вопросам, и всегда проявляли политическую зрелость. Это показывает, насколько глубокими и стратегически выверенными являются отношения между Россией и Турцией».
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