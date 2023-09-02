Фидан назвал турецко-российские отношения «стратегически выверенными» - Mediamax.am

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Фидан назвал турецко-российские отношения «стратегически выверенными»


Фото: aa.com.tr


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече с министром обороны Росии Сергеем Шойгу отметил успешную работу двух стран «по самым критическим вопросам».

Как сообщает ТАСС, на встрече с Шойгу в Москве Фидан, в частности, сказал:

 

«Мы с вами уже много лет успешно работаем по самым критическим вопросам, и всегда проявляли политическую зрелость. Это показывает, насколько глубокими и стратегически выверенными являются отношения между Россией и Турцией».

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