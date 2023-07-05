МИД Украины рекомендовал послу Грузии вернуться в Тбилиси

Ереван /Медиамакс/. Министерство иностранных дел Украины предложило послу Грузии Георгию Закарашвили вернуться в Тбилиси для проведения консультаций с правительством с целью поиска путей разрешения ситуации с Михаилом Саакашвили.

«Во исполнение поручения президента Украины 4 июля в МИД был вызван посол Грузии, которому был выражен решительный протест в связи с существенным ухудшением состояния заключенного в Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили. Такое отношение к Саакашвили абсолютно неприемлемо. В связи с этим послу Грузии было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций для поиска путей разрешения сложившейся ситуации», - говорится в сообщении МИД Украины.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну в течение 48 часов для консультаций по вопросу о Саакашвили.