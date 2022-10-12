Гражданин Армении задержан по делу о взрыве на Крымском мосту

Ереван /Медиамакс/. По делу о взрыве на Крымском мосту задержан гражданин Армении.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, организатором теракта на Крымском мосту признан глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, а взрывчатку доставляли из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению.

В сообщении говорится, что «в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления».

Отмечается, что гражданином Армении является Артур Терчанян, 1985 года рождения.

В сообщении не говорится - на территории какой страны он был задержан.

Медиамакс отмечает, что в регистре избирателей Армении числится только один Артур Терджанян – житель Еревана, 1986 года рождения.