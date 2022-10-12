Гражданин Армении задержан по делу о взрыве на Крымском мосту - Mediamax.am

1185 просмотров

Гражданин Армении задержан по делу о взрыве на Крымском мосту


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. По делу о взрыве на Крымском мосту задержан гражданин Армении.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, организатором теракта на Крымском мосту признан глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, а взрывчатку доставляли из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению.

 

В сообщении говорится, что «в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления».

 

Отмечается, что гражданином Армении является Артур Терчанян, 1985 года рождения.

 

В сообщении не говорится - на территории какой страны он был задержан.

 

Медиамакс отмечает, что в регистре избирателей Армении числится только один Артур Терджанян – житель Еревана, 1986 года рождения.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Регион | Октябрь 12, 2022 16:28
«Азербайджан передал Армении расширенные элементы»

Общество | Октябрь 12, 2022 16:01
Досмотр груза, связанного со взрывом на Крымском мосту, не выявил факторов риска

В мире | Октябрь 12, 2022 10:27
Гражданин Армении задержан по делу о взрыве на Крымском мосту
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022