Ален Симонян: Ереван готов обсудить с Баку вопрос закупки газа - Mediamax.am

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Ален Симонян: Ереван готов обсудить с Баку вопрос закупки газа


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Ереван /Медиамакс/. Председатель парламента Ален Симонян заявил сегодня, что Армения готова обсудить вопрос закупки газа у Азербайджана.

«Считаю положительным закупку газа у Азербайджана, мы должны обсудить этот вопрос, поскольку часть газа, который мы покупаем у России, по большому счету азербайджанская»,- сказал журналистам Ален Симонян.

 

По его словам, «было бы очень хорошо построить газопровод и покупать газ не только у Азербайджана, но и у Ирана».

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