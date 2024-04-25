Ален Симонян: Ереван готов обсудить с Баку вопрос закупки газа

Ереван /Медиамакс/. Председатель парламента Ален Симонян заявил сегодня, что Армения готова обсудить вопрос закупки газа у Азербайджана.
«Считаю положительным закупку газа у Азербайджана, мы должны обсудить этот вопрос, поскольку часть газа, который мы покупаем у России, по большому счету азербайджанская»,- сказал журналистам Ален Симонян.
По его словам, «было бы очень хорошо построить газопровод и покупать газ не только у Азербайджана, но и у Ирана».
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.