На границе Армении и Азербайджана установлено 20 пограничных столбов

Ереван /Медиамакс/. На основании геодезических измерений в рамках работ по уточнению координат на границе между Арменией и Азербайджаном по состоянию на 25 апреля было установленно 20 пограничных столбов.

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Армении, отметив, что работа экспертных групп двух государств продолжается.

В сообщении также говорится:

«Как сообщалось ранее, в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты по итогам 8-й встречи Комиссии Республики Армения по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, экспертные группы двух стран на границе Республики Армения и Азербайджанской Республики начали процесс уточнения координат на основании геодезических измерений на местности».