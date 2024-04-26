На границе Армении и Азербайджана установлено 20 пограничных столбов - Mediamax.am

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На границе Армении и Азербайджана установлено 20 пограничных столбов


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. На основании геодезических измерений в рамках работ по уточнению координат на границе между Арменией и Азербайджаном по состоянию на 25 апреля было установленно 20 пограничных столбов.

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Армении, отметив, что работа экспертных групп двух государств продолжается.

 

В сообщении также говорится:

 

«Как сообщалось ранее, в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты по итогам 8-й встречи Комиссии Республики Армения по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, экспертные группы двух стран на границе Республики Армения и Азербайджанской Республики начали процесс уточнения координат на основании геодезических измерений на местности».

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