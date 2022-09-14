В результате нападения Азербайджана 2570 мирных жителей покинули свои дома - Mediamax.am

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В результате нападения Азербайджана 2570 мирных жителей покинули свои дома


Фото: офис защитника прав человека


Ереван /Медиамакс/. Защитник прав человека Кристине Григорян заявила, что в результате нападения азербайджанских вооруженных сил 2 570 мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Согласно данным, собранным офисом Зашитника, люди перемещены из общин Сотк, Норабак, Кут, Азат, Айрк, Третук, Кутакаван Гегаркуникского марза, Чакатен, Шикаох, Срашен, Неркин Хенд, Агиту, Акнер, Верин Шен Сюникского марза.

 

Подавляющее большинство перемещенных лиц составляют женщины, дети, пожилые люди, в том числе - инвалиды.

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