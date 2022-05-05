Памятник Пушкину открыт на «Пушкинском перевале»

Ереван /Медиамакс/. Сегодня на участке «Пушкинский перевал» автомобильной дороги Ванадзор-Ташир состоялось торжественное открытие памятника Александру Пушкину.
На церемонии присутствовали заместитель председателя парламента Армении Акоп Аршакян, члены межпарламентской комиссии по сотрудничеству парламента Армении и Федерального Собрания России.
34-е заседание Межпарламентской комиссии проходит в Степанаване.
Акоп Аршакян сказал, что открытие памятника свидетельствует о культурных связях, богатых традициях и тесных дружеских отношениях между Арменией и Россией.
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