Памятник Пушкину открыт на «Пушкинском перевале»

Ереван /Медиамакс/. Сегодня на участке «Пушкинский перевал» автомобильной дороги Ванадзор-Ташир состоялось торжественное открытие памятника Александру Пушкину.

На церемонии присутствовали заместитель председателя парламента Армении Акоп Аршакян, члены межпарламентской комиссии по сотрудничеству парламента Армении и Федерального Собрания России.

34-е заседание Межпарламентской комиссии проходит в Степанаване.

Акоп Аршакян сказал, что открытие памятника свидетельствует о культурных связях, богатых традициях и тесных дружеских отношениях между Арменией и Россией.