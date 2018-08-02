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Хачатуров может покидать Армению, заявили следователи


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Мера пресечения, избранная в отношении генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова не является препятствием, чтобы он на некоторое время покинул Армению.

Пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян сообщила Tert.am, что Юрий Хачатуров проинформирован об этом.

Адвокат Юрия Хачатурова Мигран Погосян сегодня вторично обратился в Специальную следственную службу, попросив в порядке, установленном законом, рассмотреть представленное 30 июля ходатайство о разрешении Юрию Хачатурову отбыть на работу в Москву.

В Армении предъявлено обвинение генсеку ОДКБ


Юрию Хачатурову, как и экс-президенту Армении Роберту Кочаряну, предъявлено обвинение в том, что он по предварительному соглашению с другими лицами сверг конституционный строй в Армении.

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