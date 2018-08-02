Хачатуров может покидать Армению, заявили следователи

Ереван /Медиамакс/. Мера пресечения, избранная в отношении генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова не является препятствием, чтобы он на некоторое время покинул Армению.

Пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян сообщила Tert.am, что Юрий Хачатуров проинформирован об этом.



Адвокат Юрия Хачатурова Мигран Погосян сегодня вторично обратился в Специальную следственную службу, попросив в порядке, установленном законом, рассмотреть представленное 30 июля ходатайство о разрешении Юрию Хачатурову отбыть на работу в Москву.



