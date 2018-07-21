«Определенное обострение обусловлено действиями как Москвы, так и Еревана»

Ереван/Медиамакс/. Президент Совета фонда «Арар» Аветик Чалабян считает, что определенное обострение в армяно-российских отношениях обусловлено действиями как Москвы, так и Еревана.

«Россия обостряет отношения по двум причинам. С одной стороны, она стремится вернуть на стол переговоров печально известный «план Лаврова» и навязать нам вариант урегулирования Арцахского вопроса, от которого выиграет Москва, расширяя свое геополитическое влияние.

С другой стороны, неазависимо от заверений Никола Пашиняна, руководство России относится с фундаментальным недоверием к нынешнему правительству Армении, особенно после появление в нем ряда антироссийских лиц, и это недоверие подталкивает его идти на «превентивные» меры.

В свою очередь, Армения обостряет отношения, поскольку появившиеся в правительстве выдвиженцы Сороса действительно имеют явную антироссийскую повестку и пытаются на каждом шагу претворять ее в жизнь, маскируясь высокопарными разговорами о восстановлении суверенитета Армении.

Это могло бы быть частично результативным, если бы сопровождалось поддержкой остальных геополитических центров, но недавний визит Никола Пашиняна в Брюссель и последующие заявления западных послов показывают, что Запад абсолютно не готов принять новое правительнство с распростертыми объятиями и проявляет осторожный подход»,- написал Аветик Чалабян на своей странице в Фейсбук.

«Как бы банально ни звучало, в этих условиях нам не остается ничего иного, как вернуться к комплементарному внешнеполитическому курсу прежнего правительства, когда мы развивали отношения со всеми геополитическими центрами последовательным образом, каждодневной работой, разработкой и продвижением конкретных возможностей», - считает Аветик Чалабян.

«В долгосрочной перспективе, мы, конечно, должны работать для последовательного повышения степени нашего суверенитета. Но суверенитет находится в прямой зависимости от наших возможностей, а не абстрактных желаний. А возможности создаются в результате объективной оценки, инициативных действий и последовательной работы», - считает Аветик Чалабян.