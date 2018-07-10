Никол Пашинян: Необходимо повернуть вспять колесо эмиграции

Ереван /Медиамакс/. 8 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Гарегином Вторым присутствовал на выпускном мероприятии слета Всемирного молодежного союза Армянской Апостольской церкви, в котором приняли участие порядка 400 молодых людей из более 20 стран Диаспоры.

Представляем отрывки из выступления Никола Пашиняна.



Задача и идеология



Когда мы говорим, что представляем Армению как единое государство, которое должно сконцентрировать человеческие ресурсы армян или их большую часть на своей территории и обеспечить безопасность и благосостояние большей части нашего народа, это не просто идеологическая задача для нас. Это задача, которую мы хотим решить.



Цель и лучшее место



Республика Армения – страна, которая является родиной для нас всех.



Фото: Пресс-служба правительства РА

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