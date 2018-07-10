Никол Пашинян: Необходимо повернуть вспять колесо эмиграции

Ереван /Медиамакс/. 8 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Гарегином Вторым присутствовал на выпускном мероприятии слета Всемирного молодежного союза Армянской Апостольской церкви, в котором приняли участие порядка 400 молодых людей из более 20 стран Диаспоры.
Представляем отрывки из выступления Никола Пашиняна.
Задача и идеология
Когда мы говорим, что представляем Армению как единое государство, которое должно сконцентрировать человеческие ресурсы армян или их большую часть на своей территории и обеспечить безопасность и благосостояние большей части нашего народа, это не просто идеологическая задача для нас. Это задача, которую мы хотим решить.
Цель и лучшее место
Республика Армения – страна, которая является родиной для нас всех.
Фото: Пресс-служба правительства РА
Республика Армения – страна, где мы должны жить, творить, жениться, иметь детей, приглашать других наших соотечественников, превращать клятву об усилении родины в ежедневную работу. В этом заключается наша цель, и ей мы служим ежедневно.
Республика Армения должна быть лучшим местом в мире для нас всех в правовом, экономическом, политическом, социальном смысле этого слова.
Колесо эмиграции
Со времен Багратуни колесо эмиграции из Армении постоянно вращалось. Наша самая главная цель – не только остановить это колесо, но и повернуть его вспять, чтобы люди так же непрерывно возвращались в Армению, как в свое время на протяжении веков эмигрировали. Это наша самая важная цель».
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