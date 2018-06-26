Пашинян: В борьбе против коррупции нужно придерживаться законности

Ереван/Медиамакс/. На сегодняшнем совещании во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсуждался процесс борьбы против коррупции.

«Сегодня, на мой взгляд, борьба против коррупции в Армении является наиболее обсуждаемой темой и в этом направлении есть серьезная активность со стороны правоохранительных органов и правительства. В контексте этого процесса необходимо очень строго придерживаться законности, защиты и уважения прав человека»,- заявил Никол Пашинян.

Глава правительства подчеркнул, что «в Армении открыта страница борьбы против коррупции, одновременно закрыта страница политзаключенных, политпреследуемых, возможных политических гонений».

«Очень важно, чтобы действия правоохранительных органов никоим образом не имели реальной основы трактоваться иначе. Считаю очень важным, чтобы в этом формате мы пришли к общему знаменателю и, во-первых, уверены, что процесс борьбы против коррупции будет продолжаться, во-вторых, процесс будет продолжаться максимально эффективно и в ходе этого процесса будут гарантированы права человека, законность и интересы общества в целом»,- заявил Никол Пашинян.

Были обсуждены реализуемые и запланированные работы по борьбе против коррупции и рассмотрены вопросы, касающиеся повышения эффективности взаимодействия правоохранительных органов.