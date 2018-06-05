Выпущена марка в честь лауреата «Авроры» Тома Катены

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Ереване состоялась церемония гашения марки с изображением лауреата премии «Aврора» 2017 года Тома Катены.
Международную марку с изображением спасшего тысячи жизней доктора выпустил «Айпост» в сотрудничестве с гуманитарной инициативой «Аврора».
«Это маленькое изображение помимо исторического и материального значения также содержит серьезные духовные ценности и способствует распространению идей гуманизма по всему миру»,- сказал министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ашот Акопян.
Доктор Том Катена заявил, что слегка смущен. В Судане, где он живет и работает, многие даже не знают о почтовых услугах.
«В школьные годы у меня была хорошая коллекция марок, и мне бы и в голову не пришло, что в мире появится марка, посвященная мне. Это поразительно, и это большая честь. Я нахожусь здесь с женой. Мы живем в Нубийских горах Судана – в одном из изолированных мест мира. Когда я ей сказал, что меня изобразили на армянской марке, она удивилась и не представляла, о чем речь. Она до сих пор даже не видела марок»,- сказал доктор Том.
Автором марки является дизайнер «Авроры» Алла Мингалева. Номинальная стоимость выпущенной 40-тысячным тиражом марки составляет 350 драмов. Однако авторы инициативы решили посредством марки дать возможность всем желающим принять участие в гуманитарной миссии «Авроры». К марке прикреплен купон стоимостью 150 драмов.
«Хочу обратиться ко всем соотечественникам и всем тем, у кого будет возможность купить из любого офиса «Айпоста» такую марку и отправить с ней письма. Тем самым вы получаете возможность поддержать «Аврору», стать ее частью и проявить свое уважение и отношение к Тому Катене»,- заявил исполнительный директор гуманитарной инициативы «Аврора» Арман Джилавян.
Том Катена является вторым героем «Авроры», в честь которого выпускается марка. Уже год в разных уголках мира получают письма из Армении с изображением первого лауреата «Авроры» Маргарит Баранкице.
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