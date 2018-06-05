Выпущена марка в честь лауреата «Авроры» Тома Катены

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Ереване состоялась церемония гашения марки с изображением лауреата премии «Aврора» 2017 года Тома Катены.

Международную марку с изображением спасшего тысячи жизней доктора выпустил «Айпост» в сотрудничестве с гуманитарной инициативой «Аврора».



«Это маленькое изображение помимо исторического и материального значения также содержит серьезные духовные ценности и способствует распространению идей гуманизма по всему миру»,- сказал министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ашот Акопян.





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