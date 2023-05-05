Командующий российскими миротворцами встретился с министром обороны Азербайджана

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял сегодня в Баку нового командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-полковника Александра Ленцова.

В сообщении минобороны Азербайджана говорится, что «на встрече была обсуждена оперативная обстановка в Карабахском экономическом районе, где временно размещены российские миротворцы».