Пашинян: «Система безопасности в регионе деформировалась» - Mediamax.am

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Пашинян: «Система безопасности в регионе деформировалась»


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «система безопасности в регионе деформировалась, и мы сталкиваемся с дополнительными вызовами».

«Система, которая изначально должна была обеспечивать безопасность и стабильность в нашем регионе, не работает с достаточной эффективностью. Наша стратегическая задача - сгладить эту деформацию.

 

У нас есть политическая воля для достижения мира. Проблема в следующем: удастся ли нам в результате переговорного процесса сформировать такие параметры мира, которые могут быть приемлемы для народа Армении?», - заявил Никол Пашинян в парламенте.

 

«Есть вариант, который реально возможен с принципиально приемлемыми для Армении и армянского народа параметрами. А может быть мир с принципиально неприемлемыми для армянского народа параметрами. Наша задача - сбалансировать реализм и эмоциональный фон, связанный с этим вопросом», - сказал он.

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