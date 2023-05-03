Пашинян: «Система безопасности в регионе деформировалась»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «система безопасности в регионе деформировалась, и мы сталкиваемся с дополнительными вызовами».

«Система, которая изначально должна была обеспечивать безопасность и стабильность в нашем регионе, не работает с достаточной эффективностью. Наша стратегическая задача - сгладить эту деформацию.

У нас есть политическая воля для достижения мира. Проблема в следующем: удастся ли нам в результате переговорного процесса сформировать такие параметры мира, которые могут быть приемлемы для народа Армении?», - заявил Никол Пашинян в парламенте.

«Есть вариант, который реально возможен с принципиально приемлемыми для Армении и армянского народа параметрами. А может быть мир с принципиально неприемлемыми для армянского народа параметрами. Наша задача - сбалансировать реализм и эмоциональный фон, связанный с этим вопросом», - сказал он.