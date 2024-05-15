121-летняя армянская церковь Самарканда и жизнь общины, «как у себя дома» - Mediamax.am

exclusive
381 просмотров

121-летняя армянская церковь Самарканда и жизнь общины, «как у себя дома»


Сорента Аметова
Сорента Аметова

Узбекистан одна из самых армянонаселенных стран на постсоветском пространстве. По официальным данным, здесь проживает около 80 000 армян, 50 000 из которых граждане Узбекистана. Армяне в основном сосредоточены в городах Ташкент (50 000) и Самарканд (25 000). После провозглашения независимости Узбекистана в 1991 году были созданы Ташкентский армянский культурный центр и культурный центр «Луйс» в Самарканде. Также в Самарканде действует Армянская Апостольская церковь Святой Богородицы, с воскресными кружками армянского, английского и шахмат.

 

При армянской церкви в Самарканде работает Сорента Аметова, которая пытается популяризировать изучение армянского, а также сплотить армянское сообщество города.

 

В беседе с Медиамакс она рассказала о деятельности армянской церкви и центра «Луйс», а также поделилась историей своей семьи.

 

«Вернись, Сорента»

 

Я родилась и выросла в Самарканде, в армяно-татарской семье. Одна из моих бабушек крымская татарка, репрессированная из Ялты в Узбекистан, вторая – армянка из Карабаха, которая также в следствие репрессий оказалась в Самарканде. Вот так мой папа, крымский татарин, встретил и влюбился в мою маму, армянку из Карабаха, они создали семью и родились мы с сестрой.

 

Людей всегда интересует мое имя – Сорента. Так меня назвала бабушка. В Италии есть город Сорренто и когда бабушке было 16 лет, она посмотрела какой-то фильм, где играла песня – «Вернись в Сорренто». Ей послышалось, что исполнитель поет – «вернись Сорента». Ей настолько понравилась песня, что она задумала когда-то так назвать свою дочку, но в итоге Сорентой стала я (улыбается – ред.).

Сорента Аметова Сорента Аметова

 

По профессии я стилист по волосам, а в данный момент работаю в армянском центре «Луйс», при армянской церкви Самарканда. Здесь по воскресениям проходят уроки армянского, английского и шахмат. Вход свободный и мы открыты для всех в независимости от национальности. У нас очень хорошие учителя, которые передают ученикам максимум знаний.

 

«Армянская община Самарканда живет, как у себя дома»

 

Самарканд - культурная столица Узбекистана. Это древний город, которому более 2750 лет. На данный момент здесь проживает 573 тысячи человек и насчитывается 14 памятников археологии, 410 памятников архитектуры, 23 достопримечательности и 36 монументальных памятников.

 

Узбекистан многонациональное государство, где проживают десятки народов. Здесь ко всем национальностям, в том числе и к армянам относятся абсолютно нормально.

 

Могу сказать, что сегодня армянская община Самарканда живет, как у себя дома. Мы  отмечаем как свои, национальные праздники, так и активно принимаем участие в разных городских мероприятиях и праздниках.

 

Армянская церковь в Самарканде была построена в 1903 году. В то время в городе проживало 149 армян (123 мужчин и 26 женщин). Для основания церкви к местным властям обратился священник Рубен Бегулянц и в том же году было принято решение продать самаркандским армянам необходимый участок земли. К концу того же года прихожане Армянской Апостольской церкви получили возможность молится в собственном храме, выстроенном на свои средства и своими руками. Первым священником армянской церкви в Самарканде стал именно Рубен Бегулянц, внесший наибольший вклад в реализацию задуманного проекта. 1939 году, по указу городских властей, церковь была закрыта. С тех пор прошли десятилетия, а у здания бывшей армянской церкви сменилось много хозяев и вывесок с названиями располагавшихся здесь организаций.

 

После распада СССР, в Самаркандской области Узбекистана проживало более 10 тысяч армян и создание национального культурного центра «Луйс» было необходимостью. Именно тогда у членов правления этого центра родилась мысль о возвращении церкви верующим. За долгий период атеистической пропаганды и запрета религиозной деятельности, армянская диаспора Средний Азии в значительной степени утратила свои национальные корни. В связи с этим правление центра «Луйс» попросило Католикоса всех армян Вазгена Первого прислать в Самарканд священнослужителей. Уже весной 1991 года в город прибыли два посланника из Эчмиадзина, священники Тер Артак и Тер Аветис. Они не только крестили детей, проводили обряды, венчания, отпевания, справляли религиозные праздники, но и знакомили местных армян с канонами Армянской Апостольской церкви. Это способствовало приобщению самаркандских армян к жизни и традициям своей исторической родины. Мысли о возрождении собственной церкви стали массовыми.

 

Католикос Вазген Первый направил в Самарканд на постоянную службу нового священника архимандрита Серовпэ-вардапета. Армянская община обратилась к властям города с просьбой о возвращении прихожанам здания бывшей церкви. Просьба была удовлетворена и два с лишним года ушло на реконструкцию. Для соблюдения церковных канонов в ходе строительства в Самарканд прибыл священник Тер Григор (Армен Маркосян). Он сменил архимандрита Серовпэ, который был переведен в другую епархию. 23 мая 1995 года на колокольни церкви был установлен крест и подвешены колокола. Торжественное освящение и открытие армянской церкви Святой Богородицы состоялось 20 августа 1995 года.

 

Сплотить и познакомить армян Самарканда

 

Как я отметила, на данный момент при церкви каждое воскресение проводятся уроки армянского, английского и шахмат. К сожалению, число учеников пока не большое, но мы активно работаем над привлечением больших людей.

 

В течение десятилетий многие армяне уехали из Узбекистана, некоторые перешли в православную веру и кроме того, с появлением интерната люди вообще стали меньше ходит куда-либо. Они часто смотрят что-то в прямом эфире, и все меньше лично посещают какие-либо мероприятия.

 

Сегодня у нашей церкви есть постоянный священник. Духовный пастор всех армян Узбекистана Тер Ованес (Иерей Ованес Григорян). Он проживает в городе Ташкент, но проводит литургии как в Ташкенте, так и в Самарканде.

 

Лично у меня много задумок, мне очень нравится моя деятельность. В дальнейшем я планирую создать познавательное видео для YouTube об истории нашей церкви, собрав информацию из многих источников. Хочу, чтобы оно было на четырех языках – армянском, узбекском, русском и английском. Также хочу создать видео-знакомство, в котором люди из армянской общины смогут рассказать о себе, познакомиться. Как следствие, община станет более сплоченной и все больше людей начнут посещать нашу церковь.

 

Яна Шахраманян

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Общество | Май 15, 2024 17:50
121-летняя армянская церковь Самарканда и жизнь общины, «как у себя дома»

Внешняя политика | Май 14, 2024 17:57
Пашинян хочет, чтобы Армения стала членом ЕС в этом году

Внешняя политика | Май 14, 2024 17:27
Бортников: Российские пограничники сохранят свое присутствие в Армени
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024