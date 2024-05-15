121-летняя армянская церковь Самарканда и жизнь общины, «как у себя дома»

Узбекистан одна из самых армянонаселенных стран на постсоветском пространстве. По официальным данным, здесь проживает около 80 000 армян, 50 000 из которых граждане Узбекистана. Армяне в основном сосредоточены в городах Ташкент (50 000) и Самарканд (25 000). После провозглашения независимости Узбекистана в 1991 году были созданы Ташкентский армянский культурный центр и культурный центр «Луйс» в Самарканде. Также в Самарканде действует Армянская Апостольская церковь Святой Богородицы, с воскресными кружками армянского, английского и шахмат.

При армянской церкви в Самарканде работает Сорента Аметова, которая пытается популяризировать изучение армянского, а также сплотить армянское сообщество города.

В беседе с Медиамакс она рассказала о деятельности армянской церкви и центра «Луйс», а также поделилась историей своей семьи.

«Вернись, Сорента»

Я родилась и выросла в Самарканде, в армяно-татарской семье. Одна из моих бабушек крымская татарка, репрессированная из Ялты в Узбекистан, вторая – армянка из Карабаха, которая также в следствие репрессий оказалась в Самарканде. Вот так мой папа, крымский татарин, встретил и влюбился в мою маму, армянку из Карабаха, они создали семью и родились мы с сестрой.

Людей всегда интересует мое имя – Сорента. Так меня назвала бабушка. В Италии есть город Сорренто и когда бабушке было 16 лет, она посмотрела какой-то фильм, где играла песня – «Вернись в Сорренто». Ей послышалось, что исполнитель поет – «вернись Сорента». Ей настолько понравилась песня, что она задумала когда-то так назвать свою дочку, но в итоге Сорентой стала я (улыбается – ред.).

Сорента Аметова

По профессии я стилист по волосам, а в данный момент работаю в армянском центре «Луйс», при армянской церкви Самарканда. Здесь по воскресениям проходят уроки армянского, английского и шахмат. Вход свободный и мы открыты для всех в независимости от национальности. У нас очень хорошие учителя, которые передают ученикам максимум знаний.

«Армянская община Самарканда живет, как у себя дома»

Самарканд - культурная столица Узбекистана. Это древний город, которому более 2750 лет. На данный момент здесь проживает 573 тысячи человек и насчитывается 14 памятников археологии, 410 памятников архитектуры, 23 достопримечательности и 36 монументальных памятников.

Узбекистан многонациональное государство, где проживают десятки народов. Здесь ко всем национальностям, в том числе и к армянам относятся абсолютно нормально.

Могу сказать, что сегодня армянская община Самарканда живет, как у себя дома. Мы отмечаем как свои, национальные праздники, так и активно принимаем участие в разных городских мероприятиях и праздниках.

Армянская церковь в Самарканде была построена в 1903 году. В то время в городе проживало 149 армян (123 мужчин и 26 женщин). Для основания церкви к местным властям обратился священник Рубен Бегулянц и в том же году было принято решение продать самаркандским армянам необходимый участок земли. К концу того же года прихожане Армянской Апостольской церкви получили возможность молится в собственном храме, выстроенном на свои средства и своими руками. Первым священником армянской церкви в Самарканде стал именно Рубен Бегулянц, внесший наибольший вклад в реализацию задуманного проекта. 1939 году, по указу городских властей, церковь была закрыта. С тех пор прошли десятилетия, а у здания бывшей армянской церкви сменилось много хозяев и вывесок с названиями располагавшихся здесь организаций.

После распада СССР, в Самаркандской области Узбекистана проживало более 10 тысяч армян и создание национального культурного центра «Луйс» было необходимостью. Именно тогда у членов правления этого центра родилась мысль о возвращении церкви верующим. За долгий период атеистической пропаганды и запрета религиозной деятельности, армянская диаспора Средний Азии в значительной степени утратила свои национальные корни. В связи с этим правление центра «Луйс» попросило Католикоса всех армян Вазгена Первого прислать в Самарканд священнослужителей. Уже весной 1991 года в город прибыли два посланника из Эчмиадзина, священники Тер Артак и Тер Аветис. Они не только крестили детей, проводили обряды, венчания, отпевания, справляли религиозные праздники, но и знакомили местных армян с канонами Армянской Апостольской церкви. Это способствовало приобщению самаркандских армян к жизни и традициям своей исторической родины. Мысли о возрождении собственной церкви стали массовыми.

Католикос Вазген Первый направил в Самарканд на постоянную службу нового священника архимандрита Серовпэ-вардапета. Армянская община обратилась к властям города с просьбой о возвращении прихожанам здания бывшей церкви. Просьба была удовлетворена и два с лишним года ушло на реконструкцию. Для соблюдения церковных канонов в ходе строительства в Самарканд прибыл священник Тер Григор (Армен Маркосян). Он сменил архимандрита Серовпэ, который был переведен в другую епархию. 23 мая 1995 года на колокольни церкви был установлен крест и подвешены колокола. Торжественное освящение и открытие армянской церкви Святой Богородицы состоялось 20 августа 1995 года.

Сплотить и познакомить армян Самарканда

Как я отметила, на данный момент при церкви каждое воскресение проводятся уроки армянского, английского и шахмат. К сожалению, число учеников пока не большое, но мы активно работаем над привлечением больших людей.

В течение десятилетий многие армяне уехали из Узбекистана, некоторые перешли в православную веру и кроме того, с появлением интерната люди вообще стали меньше ходит куда-либо. Они часто смотрят что-то в прямом эфире, и все меньше лично посещают какие-либо мероприятия.

Сегодня у нашей церкви есть постоянный священник. Духовный пастор всех армян Узбекистана Тер Ованес (Иерей Ованес Григорян). Он проживает в городе Ташкент, но проводит литургии как в Ташкенте, так и в Самарканде.

Лично у меня много задумок, мне очень нравится моя деятельность. В дальнейшем я планирую создать познавательное видео для YouTube об истории нашей церкви, собрав информацию из многих источников. Хочу, чтобы оно было на четырех языках – армянском, узбекском, русском и английском. Также хочу создать видео-знакомство, в котором люди из армянской общины смогут рассказать о себе, познакомиться. Как следствие, община станет более сплоченной и все больше людей начнут посещать нашу церковь.

Яна Шахраманян