Пашинян хочет, чтобы Армения стала членом ЕС в этом году

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил сегодня надежду, что «Армения будет включена в Европейский фонд мира, мы рассчитываем на поддержку всех стран-членов ЕС».

Пашинян сказал об этомс во время дискуссии на тему «С передовой: защита демократии в Армении» (From the frontline: Armenia’s defence of democracy) на Копенгагенском саммите демократии.

«Мы удовлетворены размещением наблюдательной миссии ЕС вдоль армяно-азербайджанской границы. И мы приветствуем решение ЕС расширить свою миссию.

Наша политическая позиция и политика заключаются в диверсификации наших внешних связей во всех сферах. Сейчас мы развиваем оборонное сотрудничество с Индией, Францией и другими странами. Сейчас у нас есть определенное сотрудничество с Евросоюзом, потому что, как я уже сказал, мы рады размещению гражданской наблюдательной миссии ЕС на границе между нами и Азербайджаном. Конечно, это гражданская миссия, но, с другой стороны, это в каком-то смысле новый фактор безопасности нашего региона. Это первый случай, когда Европейский союз каким-либо образом участвует в повестке безопасности Армении», - сказал Никол Пашинян.

Отвечая на вопрос, в каком году он хотел бы, чтобы Армения стала членом ЕС, Никол Пашинян ответил кратко: «В этом году».