Бортников: Российские пограничники сохранят свое присутствие в Армени - Mediamax.am

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Бортников: Российские пограничники сохранят свое присутствие в Армени


Фото: RIA


Ереван /Медиамакс/. Временно исполняющий обязанности директора Федеральной Службы Безопасности (ФСБ) России Александр Бортников сегодня сказал, что «российские пограничники сохранят свое присутствие в Армении».

«Наше присутствие в лице пограничников в Армении остается. Они будут охранять границу Армении с Турцией и Ираном».

 

«Ереван попросил вывести временные оперативные группы пограничников РФ с линии разграничения, такое решение принято», - сказал Бортников.

 

Он отметил, что по просьбе армянской стороны будет закрыт также пограничный пункт в ереванском аэропорту Звартноц».

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