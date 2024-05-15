Бортников: Российские пограничники сохранят свое присутствие в Армени

Ереван /Медиамакс/. Временно исполняющий обязанности директора Федеральной Службы Безопасности (ФСБ) России Александр Бортников сегодня сказал, что «российские пограничники сохранят свое присутствие в Армении».
«Наше присутствие в лице пограничников в Армении остается. Они будут охранять границу Армении с Турцией и Ираном».
«Ереван попросил вывести временные оперативные группы пограничников РФ с линии разграничения, такое решение принято», - сказал Бортников.
Он отметил, что по просьбе армянской стороны будет закрыт также пограничный пункт в ереванском аэропорту Звартноц».
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